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Así se grabó la escena más especial de María y Toscano en Entre tierras: “Estuvimos súper hidratados”

Megan Montaner y Rodolfo Sancho desvelan el making of de uno de los momentos más especiales del segundo capítulo, ya disponible en atresplayer.

Rodolfo Sancho en Entre tierras

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Celia Gil
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El segundo capítulo de Entre tierras nos deja una de las escenas más cercanas entre María y Toscano. Tras el incendio del granero, él sufre una quemadura y es María quien, al darse cuenta, decide ayudarle con un remedio casero en la cocina.

Un momento sencillo, pero cargado de significado, que además fue uno de los primeros que rodaron juntos. “Me pone aloe vera en una quemadura que tengo”, cuenta Rodolfo Sancho sobre la escena.

Detrás de la intensidad del momento, en el que las miradas dicen más que las palabras, el rodaje también tuvo su lado divertido. “Ese día estuvimos súper hidratados”, bromea Megan entre risas, haciendo referencia a la cantidad de aloe vera que utilizaron durante la grabación. ¡Ya puedes ver el making of en el vídeo de arriba!

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