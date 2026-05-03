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Entre tierras | Capítulo 8

Bosco y Manuela se besan… y Miguel lo ve todo: “Tiene motivos para estar celoso”

La atracción entre ambos no deja de crecer y sin necesidad de muchas palabras se dejan llevar por lo que sienten.

Entre tierras

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Celia Gil
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La relación entre Bosco y Manuela ha ido creciendo poco a poco, casi sin que ellos mismos se den cuenta. Ella ha sido la única que ha confiado en él desde el principio y, sin buscarlo, él ha terminado enamorándose.

Después de lo ocurrido con Miguel, la conexión entre ellos no ha dejado de crecer. Mifuel estaba convencido de que entre ellos había algo, y no estaba mal encaminado.

Bosco ya no puede seguir ocultándolo y decide sincerarse: “Miguel tenía razón. Tiene motivos para estar celoso”.

Manuela no duda. Sin necesidad de más palabras, ambos se acercan y se besan, dejando claro lo que sienten el uno por el otro. Pero no están solos.

Sin que ellos lo sepan, Miguel presencia la escena. Y ahora está dispuesto a todo con tal de hacerles daño.

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