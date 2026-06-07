El sueño de Ferit que rompe el corazón de Seyran: "Me darás dos hijos"

Ferit y Seyran han compartido uno de sus momentos más íntimos y emotivos. Al principio, él no ha podido ocultar la rabia que siente por todo lo que está ocurriendo. Cuando Seyran le ha preguntado dónde le gustaría estar ahora mismo, él ha respondido sin pensarlo: "Donde sea que pueda estrangular a ese bastardo". Pero ella le ha pedido que pensara en un lugar donde fuera feliz.

La conversación ha acabado llevándolos a su infancia. Ferit ha recordado los días que pasó con su hermano y ha confesado que siempre ha deseado formar una familia. Seyran también ha echado la vista atrás y ha recordado el sueño que compartía con Suna cuando eran niñas: tener hijos al mismo tiempo cuando crecieran.

Sin saber nada del diagnóstico de su mujer, Ferit se ha emocionado imaginando todo lo que les queda por vivir juntos. "Me darás dos hijos, no te escaparás", ha bromeado. Después ha dicho que lo único que le importa es que sean felices y tengan buena salud.

Mientras hablaban, Seyran apenas podía contener las emociones. Ferit incluso se ha dado cuenta de que tenía los ojos húmedos y le ha preguntado si estaba llorando. Ella ha intentado quitarle importancia asegurando que simplemente se había emocionado.

El joven está convencido de que será un padre comprensivo y que dará a sus hijos la libertad que él nunca tuvo. Seyran, conmovida, le ha asegurado que será un padre maravilloso.

Sin embargo, cuando él se ha quedado dormido, la joven ya no ha podido seguir fingiendo. Ha roto a llorar al pensar que la persona a la que ama hace planes para el futuro sin imaginar el secreto que ella guarda y que podría cambiar sus vidas para siempre.

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