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Capítulo 89

Seyran salva la vida de Ferit y Abidin: ¡acorralados por una banda en un barrio peligroso!

La búsqueda de las joyas auténticas ha llevado a Ferit y a Abidin a meterse de cabeza en la boca del lobo.

Una nueva vida

Seyran salva la vida de Ferit y Abidin: ¡acorralados por una banda en un barrio peligroso!

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Los dos se han desplazado hasta un barrio conflictivo siguiendo la pista del supuesto ladrón. Sin embargo, lo que iba a ser una conversación para recuperar la fortuna de los Korhan se ha transformado en una película de acción donde casi no lo cuentan.

Al llegar al lugar, Ferit y Abidin han localizado la casa y han llamado a la puerta. Una mujer ha salido a recibirles, pero se ha mostrado esquiva desde el primer segundo. "Estamos buscando a Nagi. Es aquí, ¿verdad?", ha preguntado Ferit, asegurando que no venían con la policía, sino a hablar y a ofrecerle una buena cantidad de dinero. A pesar de que le ha dejado su tarjeta para que le llamara, la mujer se ha negado a colaborar y ha insistido en que el hombre no estaba allí.

Pero las cosas se han complicado en cuestión de segundos. Mientras intentaban conseguir más información, un numeroso grupo de jóvenes del barrio ha comenzado a destrozar el coche de Ferit, pinchándole las ruedas y dejándolos sin posibilidad de marcharse. "¡Eh, dejad eso! ¡Tíos, ¿qué estáis haciendo?", ha gritado Ferit.

Al verse rodeados y superados en número, el miedo se ha apoderado de la situación. Abidin, consciente de que si salían corriendo no tenían ninguna posibilidad, ha sugerido que no quedaba otra opción que luchar. En un intento por ganar tiempo, Ferit ha tirado de ironía ante los delincuentes: "Sé que nos vais a dar una paliza... pero cuando vuelva vuestro amigo Nagi, nos matará a todos".

Y cuando todo parecía perdido, ha aparecido una ayuda. Un coche ha irrumpido a toda velocidad, derrapando y metiéndose en medio del tumulto para abrirles paso. ¡Era Seyran! La joven ha protagonizado un rescate de película, logrando que Ferit y Abidin se subieran al vehículo en marcha para escapar del lugar.

Ya a salvo, Ferit no ha podido ocultar su asombro ante la increíble maniobra de su mujer: "Seyran, ¿se puede saber cómo has llegado hasta aquí? ¿Y cuándo aprendiste a conducir de esta manera?". Ha sido entonces cuando Seyran ha revelado que no llegó a dormirse porque sabía que su marido tramaba algo a sus espaldas.

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