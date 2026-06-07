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Capítulo 89

El giro de Abidin que nadie esperaba: da la espalda a Ferit y se alía con su madre

Se acabó el ser el segundón. Abidin ha abierto los ojos de la peor manera y ha decidido declarar la guerra a la familia Korhan. Manipulado por las duras verdades de su madre y ciego de dolor por los desprecios de Ferit, ha cruzado todas las líneas.

Una nueva vida

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El joven ha tomado la decisión más difícil y peligrosa de su vida. Tras descubrir el pasado de su familia, ha ido a ver a su madre para pedirle explicaciones por sus planes: "¿Por qué estás intentando separarme de los Korhan?".

Pero la respuesta de ella le ha abierto los ojos de golpe, tocándole donde más le duele y atacando su orgullo. Su madre le ha recordado que, por mucho que se esfuerce, en esa casa siempre será un cero a la izquierda: "El favorito de Halis, su única esperanza, es Ferit. ¿Crees que hay sitio para ti mientras él esté cerca? Te tocará vivir bajo su sombra el resto de tu vida. Nadie hará caso de tus decisiones".

Por si fuera poco, ha terminado de remover la herida recordándole la última traición de su amigo: "¿Por eso Ferit actuó a tus espaldas con tu esposa?".

Esas palabras han terminado por romper la lealtad de Abidin. Su madre, viendo que estaba completamente hundido, le ha hecho una propuesta para vengarse del clan: "Te has decidido, ¿no es así? Ponte de mi lado. Tu madre te lo pondrá todo en bandeja. Todos verán quién es el verdadero rey de la familia. Coge la mano de tu madre".

Completamente convencido y ciego de dolor, Abidin no lo ha pensado más y se ha aliado con ella, sellando un pacto para hacer que los Korhan se arrepientan de todo el daño que les han hecho.

El que fuera la mano derecha y el protector de Ferit se ha convertido ahora en su peor enemigo. ¡La guerra en la mansión acaba de empezar!

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