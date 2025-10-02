Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 29

David se muestra más distante con Patricia... ¡tras pasar la noche con Julia!

El matrimonio no pasa por su mejor momento y están más distantes que nunca.

David se muestra más distante con Patricia... ¡tras pasar la noche con Julia!

Publicidad

Julián López
Publicado:

Lo que comenzó como un momento de debilidad se ha convertido en algo más serio. Julia y David no pueden dejar de pensar el uno en el otro, y desde que el matrimonio de David va en picado, éste ha encontrado en la joven mexicana un gran apoyo.

La química que sienten es irrefrenable, y tras verse varias veces y acabar besándose, ¡David y Julia han pasado la noche juntos!

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

David vuelve a casa en la madrugada, lo que preocupa a Patricia. Pero él se muestra distante, y a la mínima oportunidad se va de la habitación para no hablar más con su mujer.

Carmen es un gran apoyo para David, una persona muy importante para él ya que puede desahogarse y contarle todas sus penurias. Y Carmen le hace ver a Patricia que el matrimonio está en la cuerda floja.

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“¿Le ves capaz de liarse con la primera fulana que se le ponga?”: Patricia se desahoga con Julia sobre David

“¿Le ves capaz de liarse con la primera fulana que se le ponga?”: Patricia se desahoga con Julia sobre David

“Llevo pensando en ella más de 20 años”: Saúl, obsesionado con Amanda… ¡se presenta en su tienda!

“Llevo pensando en ella más de 20 años”: Saúl, obsesionado con Amanda… ¡se presenta en su tienda!

Laura y César descuidan unos segundos a Saúl… ¡y desaparece sin dejar rastro!

Laura y César descuidan unos segundos a Saúl… ¡y desaparece sin dejar rastro!

David se muestra más distante con Patricia... ¡tras pasar la noche con Julia!
Mejores momentos | Capítulo 29

David se muestra más distante con Patricia... ¡tras pasar la noche con Julia!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, desesperada, pide ayuda a Damián para encontrar a José
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, desesperada, pide ayuda a Damián para encontrar a José

Capítulo 406 de Sueños de libertad; 2 de octubre: Carmen y Gema le cuentan a Tasio su idea para relanzar el nuevo perfume
Resumen

Capítulo 406 de Sueños de libertad; 2 de octubre: Carmen y Gema le cuentan a Tasio su idea para relanzar el nuevo perfume

Ambas creen que contratar a una actriz para que sea la nueva imagen de 'Pasión oculta' podría ser la solución para que aumenten las ventas de la nueva fragancia.

“Santiago está muerto”: Marta le confiesa a Andrés toda la verdad
Capítulo 406

“Santiago está muerto”: Marta le confiesa a Andrés toda la verdad

La joven, al límite, le confiesa a su hermano la razón por la que está convencida de que Fina no va a volver.

Irene y Cristina siguen investigando sobre la desaparición de José, ¿conseguirán encontrarlo con vida?

Irene y Cristina siguen investigando sobre la desaparición de José, ¿conseguirán encontrarlo con vida?

Julia consuela a Marta tras derrumbarse al recordar a Fina: “No llores tía, estoy aquí contigo”

Julia consuela a Marta tras derrumbarse al recordar a Fina: “No llores tía, estoy aquí contigo”

Gabriel logra ganarse a Isabel prometiéndole un futuro juntos: “Llevaré a cabo mi venganza contigo a mi lado”

Gabriel logra ganarse a Isabel prometiéndole un futuro juntos: “Llevaré a cabo mi venganza contigo a mi lado”

Publicidad