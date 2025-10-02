David se muestra más distante con Patricia... ¡tras pasar la noche con Julia!

Lo que comenzó como un momento de debilidad se ha convertido en algo más serio. Julia y David no pueden dejar de pensar el uno en el otro, y desde que el matrimonio de David va en picado, éste ha encontrado en la joven mexicana un gran apoyo.

La química que sienten es irrefrenable, y tras verse varias veces y acabar besándose, ¡David y Julia han pasado la noche juntos!

David vuelve a casa en la madrugada, lo que preocupa a Patricia. Pero él se muestra distante, y a la mínima oportunidad se va de la habitación para no hablar más con su mujer.

Carmen es un gran apoyo para David, una persona muy importante para él ya que puede desahogarse y contarle todas sus penurias. Y Carmen le hace ver a Patricia que el matrimonio está en la cuerda floja.