Mejores momentos | Capítulo 30

“Apenas sé nada de mi hermano”: Serrano se presenta en la mansión Oramas para interrogar a Mónica

La comandante se está tomando muy enserio el asesinato de Roberto Hurtado y está convencida de que la mujer de Octavio tiene mucho más que ver en esto de lo que se puede imaginar.

"Apenas sé nada de mi hermano": Serrano se presenta en la mansión Oramas para interrogar a Mónica
Desde que sabe que su hermano está rondando por el pueblo, en libertad y sin ningún tipo de vigilancia, Mónica no es capaz de pegar ojo: la culpa por haber matado a Roberto Hurtado la pesa demasiado y está convencida de que su hermano busca venganza.

Y la situación no ha mejorado cuando la comandante Serrano… ¡ha ido expresamente a buscarla!

Laura y César descuidan unos segundos a Saúl… ¡y desaparece sin dejar rastro!

Junto a Octavio, Mónica ha ido respondiendo como ha podido a las preguntas de Serrano: quién era su familia, que relación tenían, si sabía alguien sitio donde podrían encontrarle… Pero lo peor no ha sido eso, sino lo que venía después.

“¿Qué razón podrá tener Saúl para volver a hacerle daño?”, ha preguntado la comandante mientras recordaba que llevaba más de 30 años en la cárcel y que, según los informes estaba “completamente reformado”.

Octavio ha intentado disuadir a la mujer con el sufrimiento que tuvo que pasar la mujer de joven, pero no ha bastado para contentar a la mujer, que ha lanzado una última teoría al aire: ¿Por qué se sigue relacionando la muerte del director del orfanato con el asesinato de Roberto Hurtado?

Mónica ha comenzado a temblar y Octavio ha cortado la conversación al instante, pero ambos saben que la comandante Serrano no parará hasta tener respuestas. ¿Cuánto más podrán aguantar impunes?

"Vas por buen camino": la pista que recibe César de un misterioso número

"Vas por buen camino": la pista que recibe César de un misterioso número

"Apenas sé nada de mi hermano": Serrano se presenta en la mansión Oramas para interrogar a Mónica

"Apenas sé nada de mi hermano": Serrano se presenta en la mansión Oramas para interrogar a Mónica

César descubre la segunda parte de la carta de suicidio de su padre

"¿Le ves capaz de liarse con la primera fulana que se le ponga?": Patricia se desahoga con Julia sobre David
"¿Le ves capaz de liarse con la primera fulana que se le ponga?": Patricia se desahoga con Julia sobre David

"Llevo pensando en ella más de 20 años": Saúl, obsesionado con Amanda… ¡se presenta en su tienda!
"Llevo pensando en ella más de 20 años": Saúl, obsesionado con Amanda… ¡se presenta en su tienda!

Laura y César descuidan unos segundos a Saúl… ¡y desaparece sin dejar rastro!
Laura y César descuidan unos segundos a Saúl… ¡y desaparece sin dejar rastro!

Mientras comían en un restaurante, el exconvicto ha puesto como excusa el ir un segundo al baño, y nadie más le ha vuelto a ver.

David se muestra más distante con Patricia... ¡tras pasar la noche con Julia!
David se muestra más distante con Patricia... ¡tras pasar la noche con Julia!

El matrimonio no pasa por su mejor momento y están más distantes que nunca.

