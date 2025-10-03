“Llevo pensando en ella más de 20 años”: Saúl, obsesionado con Amanda… ¡se presenta en su tienda!

Sin mucho esfuerzo, Saúl ha podido librarse de Laura y César rápidamente, y presentarse en el lugar con el que lleva más de 20 años soñando: allí donde estuviese Amanda.

El exconvicto se ha presentado en la tienda de joyas, y nada más verla dentro del local, ha entrado sin pensárselo dos veces con la excusa de estar buscando algo para una persona de la que lleva enamorada muchos años.

“Ya falta poco para que podamos estar juntos”, ha añadido Saúl con una sonrisa que a Mónica… ¡le ha dejado helada la sangre!

Aun así, la joven le ha dado alguna recomendación, y mientras estaba de espaldas, el expreso se ha acercado a ella… ¡y ha comenzado a olerla!

Afortunadamente, Sara ha entrado en la tienda, consiguiendo que el hombre se marchase. Sabiendo ya que Amanda está a cargo de ello… ¿cuánto tardará en volver?