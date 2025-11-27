Capítulo 446 de Sueños de libertad; 27 de noviembre: Carmen regaña a Tasio por dejarse llevar por los franceses

En el capítulo de hoy hemos visto como...

Andrés ha tenido que revelarle a Deliasu verdadera identidad y por qué ha ido hasta Tenerife. La mujer se ha puesto muy triste al enterarse de que su hijo se ha casado y está esperando un bebé y no le ha dicho nada.

El joven ha averiguado que Gabriel heredó de su padre Bernardo el odio a Damián... ¿confirmará su teoría de que está en Toledo buscando venganza?

En la fábrica, Carmen se mostrará distante con Tasio, inquieta por juntarse con los franceses e irse a un burdel... ¡Le ha echado una bronca tremenda! ¡No le parece nada bien! ¿Caerá Tasio en antiguos vicios?

Marta y Cloe han vuelto a compartir un nuevo momento que refuerza la conexión que va creciendo entre ellas. ¡Ahora trabajan codo con codo! ¡Y se llevan mejor de lo que ambas pensaban!

En el dispensario, Begoña y Luz han celebrado un paso importante que podría marcar un nuevo rumbo en su trabajo.

