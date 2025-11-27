Pelayo deja claro que no podrá ayudar a la fábrica... ¡Y a Gabriel no le sienta bien!

Pelayo ha insistido, no podrá pagar quitarles la multa a Perfumerías de la Reina a pesar de ser el gobernador civil. Está amenazado por Cárdenas y no quiere problemas.

Pero Gabriel siembra la duda y le pregunta directamente al marido de Marta si él tuvo algo que ver con el escándalo que salió a la luz sobre el primer aspirante a Gobernador Civil.

Pero el actual Gobernador Civil lo niega rotundamente. Marta intenta cambiar de tema, “tramitaré el pago de esa multa cuanto antes y se acabó”.

Cuando Gabriel finalmente se va, Marta le pregunta de nuevo si tuvo que ver algo con la publicación de la noticia sobre Cárdenas. Y Pelayo se exaspera… ¡claro que él no tuvo nada que ver! O eso es lo que asegura… ¿Hará todo este asunto peligrar su puesto y su reputación? ¿Le contará a su mujer que fue don Pedro?