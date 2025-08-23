¿Quién es más probable: Ignacio o Nando? ¡Descúbrelo de la mano del actor!

Ignacio Montes ha hecho un gran trabajo desde que llegó al reparto de La Encrucijada: no solo ha tenido que representar a uno de los personajes más duros de la trama, Nando, el novio tóxico y obsesivo de Julia, sino que además... ¡nos ha hecho estremecernos a todos!

En anteriores entrevistas, el actor ha afirmado que no tiene nada que ver con su personaje, y para ello... ¡vamos a comprobarlo! El actor se someterá a una serie de Encrucijadas y deberá responder quién es más probable que las cumpla, si Nando o Ignacio.

Y al parecer la balanza... ¡está bastante equilibrada! Por parte de Nando, hemos descubierto que es una persona que le cuesta mucho confiar en la gente, además de, seguramente, guardar secretos importantes debido a sus círculos que son bastante peligrosos

Ignacio, por su parte, ha tenido que reinventarse más de una vez, es más de escuchar antes que de hablar y adora el mar como el refugio emocional.

