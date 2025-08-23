Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Qué elegirías?

¿Quién es más probable: Ignacio o Nando? ¡Descúbrelo de la mano del actor!

Ignacio Montes ha respondido a una serie de situaciones, revelando quién tiene más posibilidades de cumplir al pie de la letra esa situación.

¿Quién es más probable: Ignacio o Nando? ¡Descúbrelo de la mano del actor!

Publicidad

Ignacio Montes ha hecho un gran trabajo desde que llegó al reparto de La Encrucijada: no solo ha tenido que representar a uno de los personajes más duros de la trama, Nando, el novio tóxico y obsesivo de Julia, sino que además... ¡nos ha hecho estremecernos a todos!

En anteriores entrevistas, el actor ha afirmado que no tiene nada que ver con su personaje, y para ello... ¡vamos a comprobarlo! El actor se someterá a una serie de Encrucijadas y deberá responder quién es más probable que las cumpla, si Nando o Ignacio.

"La mayor relajación posible": estas son todos los trucos de Ignacio Montes para preparar a fondo su personaje

Y al parecer la balanza... ¡está bastante equilibrada! Por parte de Nando, hemos descubierto que es una persona que le cuesta mucho confiar en la gente, además de, seguramente, guardar secretos importantes debido a sus círculos que son bastante peligrosos

Ignacio, por su parte, ha tenido que reinventarse más de una vez, es más de escuchar antes que de hablar y adora el mar como el refugio emocional.

¿Quieres descubrir la entrevista al completo? ¡Corre a darle al play! Y disfruta de dos nuevos capítulos de La Encrucijada, los jueves, a las 22:50, en Antena 3.

Y si no puedes esperar a la emisión, adelántate ya desde atresplayer.

Amanda se despierta en casa de César… ¿habrá pasado algo por la noche?

Amanda se despierta en casa de César
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

¿Quién es más probable: Ignacio o Nando? ¡Descúbrelo de la mano del actor!

¿Quién es más probable: Ignacio o Nando? ¡Descúbrelo de la mano del actor!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?

Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Pelayo en Sueños de libertad
Recapitulamos

El chantaje de Pelayo en Sueños de libertad que daña a las Mafin... ¿para siempre?

¿Está preparada Bahar para lo que viene? Evren da un paso decisivo en su historia de amor en los próximos capítulos
Avance de Renacer

¿Está preparada Bahar para lo que viene? Evren da un paso decisivo en su historia de amor en los próximos capítulos

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto
Resumen

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto: Fina se despide de Marta sin poder contarle la verdad

Con una Fina visiblemente afectada, ambas pasan la que podría ser su última noche de amor juntas. ¿Se imagina Marta algo de lo que está pasando?

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?
Capítulo 377

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?

Fina oculta sus planes de huida y vive su última noche con Marta intentando que no se note su profunda tristeza.

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha

Pelayo insta a Fina a marcharse cuanto antes y... ¡sin despedirse de Marta!

Pelayo insta a Fina a marcharse cuanto antes y... ¡sin despedirse de Marta!

Publicidad