Una relación paternofilial llena de altibajos: así ha evolucionado el vínculo entre Octavio y Amanda en La Encrucijada

La joven se ha llevado muchas decepciones con su padre al enterarse de muchas de las cosas que había hecho, pero, al final, el cariño que sentía hacia él siempre acababa pesando.

Octavio y Amanda

Patri Bea
Publicado:

La relación padre e hija entre Octavio y Amanda ha estado llena de altibajos en La Encrucijada. Al inicio de esta historia, los dos tenían un vínculo muy estrecho y la joven era el ojito derecho del empresario.

Sin embargo, con el paso de los capítulos y el descubrimiento de muchos de los trapos sucios de Octavio, Amanda se fue separando de él. La joven tenía muy idealizado a su padre y descubrir que no era como ella creía fue un duro palo para ella.

La primera gran decepción vino por el empeño de Octavio en boicotear la idea del negocio de joyas de Amanda. Él no quería que su hija abandonase la empresa familiar y le puso todo tipo de zancadillas para que su proyecto no siguiese adelante. Por suerte, Amanda no se rindió.

Amanda corta toda relación profesional con Octavio: “¿Por qué no te puedes alegrar cuando las cosas me van bien?”

La relación de Octavio con sus hijos

Con Amanda, la relación se fue torciendo desde que César apareció en su vida y desde que ella se empeñó en desvincularse de la empresa, pero con David, la relación nunca fue idílica. Octavio nunca lo valoraba como se merecía.

Mientras que Amanda era la niña de sus ojos, para Octavio, David era un incompetente que no compartía sus mismos ideales. La joven siempre trataba de defender a su hermano frente a su padre y luchaba porque lo viese con los mismos ojos que ella, pero sus esfuerzos eran en vano.

Con el tiempo, Octavio descubrió que esa barrera que se había creado entre David y él desde hace años era porque el joven había presenciado el asesinato de Roberto Hurtado. De hecho, fue el hermano de Amanda el que destapó su versión de lo ocurrido mucho tiempo después.

Eso provocó que la animadversión de Octavio hacia su hijo creciese y llegó a echarlo de la empresa. Por suerte, David se vengó de su padre, demostró ser un gran empresario y, al final de la historia, ambos hicieron las paces.

Octavio vuelca toda su rabia con David y lo despide del Grupo Oramas: “Has perdido mi confianza, para mí ya no existes”

La venganza de César y un final... ¿sin rencores?

Descubrir que César tenía razón y que su padre estaba relacionado con la muerte de Roberto Hurtado fue un duro palo para Amanda. La joven cortó la relación con Octavio y se posicionó con el hombre del que estaba enamorada.

A pesar de la confesión de Mónica, en la que aseguraba que ella había sido la que había disparado a Roberto, Amanda no podía perdonar las mentiras de su padre ni los constantes intentos de hacer daño a César.

César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!

Cada vez que el corazón de Amanda se ablandaba y daba un paso hacia adelante con respecto a la reconciliación con su padre, él hacía algo que volvía a decepcionarle, como matar a Emilio y aliarse con Saúl.

Amanda llegó a ocultar lo que había hecho su padre por pensar que estaba muy enfermo y le quedaba poco tiempo de vida, pero descubrir que también le había mentido en eso le hizo volcar toda su rabia contra él.

El embarazo de Amanda volvió a cambiarlo todo. César se llenó de ilusión al descubrir que iba a ser padre y sus planes de venganza hacia Octavio pasaron a un segundo plano. Además, justo en ese momento, el mexicano comenzaba a sospechar que Saúl era el verdadero villano de esta historia.

Octavio le abrió los ojos a César y le aseguró que Saúl había sido el que había matado a su madre y también a Mónica. Los dos se volcaron en dar con él y en proteger a Amanda, que para ambos era lo más importante.

César entierra el hacha de guerra con Octavio y apuesta por su futuro con Amanda: “Elijo perdonar”

Al final de esta historia, Octavio se sacrificó para que César no se ensuciase las manos y acabó él mismo con Saúl para hacer justicia. Todos dan al empresario por muerto en la actualidad, aunque un regalo en el primer cumpleaños del hijo de Amanda y César nos hace pensar que podría seguir con vida. ¿Cuál es tu teoría?

Octavio ataca a César por perder a Amanda: “Si le pasa algo, va a ser culpa tuya”

De enemigos mortales a aliados contra Saúl: la impactante evolución de César y Octavio en La Encrucijada

Una relación paternofilial llena de altibajos: así ha evolucionado el vínculo entre Octavio y Amanda en La Encrucijada

