Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 33

David, a punto de descubrir la mentira de Patricia… ¡no le salen las cuentas de su embarazo!

Hablar con el ginecólogo y ver la última ecografía ha hecho que se disparen las alarmas.

David, a punto de descubrir la mentira de Patricia… ¡no le salen las cuentas de su embarazo!

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Patricia no puede estar más feliz desde que ha descubierto que está embarazada. Sin embargo, David sigue sin sentirse como antes con ella y no consigue quitarse a Julia de la cabeza.

Tres meses después de enterarse de su embarazo, Patricia le pide a David que la acompañe a una nueva revisión con su ginecólogo, quién les enseña a ambos una ecografía del feto. Esta vez, sí que se corresponde con el bebé de Patricia y no con el de Julia, que es con el que la nuera de Octavio contaba en un primer momento.

Al ver la ecografía, David enseguida nota algo extraño en ella: “El tamaño no se corresponde con la fotografía que he visto”. El ginecólogo vuelve a cubrir a Patricia y le explica al empresario que su mujer se equivocó al contabilizar su última regla, por lo que el parto tendrá lugar unas semanas más tarde de lo esperado.

David se marcha de la consulta con muchas dudas, sin entender por qué su mujer obvió ese detalle. Mientras tanto, Patricia y el ginecólogo respiran aliviados por no haber sido descubiertos. ¿Cuánto tardará en unir David todas las piezas para descubrir el plan de su mujer?

Saúl Garza

¿Quién es Saúl Garza? Los secretos que rodean al nuevo y misterioso personaje de La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“¿Cómo no me iba a enamorar de ti?”: la emotiva conversación entre Mariví y Octavio en prisión

“¿Cómo no me iba a enamorar de ti?”: la emotiva conversación entre Mariví y Octavio en prisión

César se rompe con Amanda al recordar a su madre: “Lo que daría por darle un último abrazo”

César se rompe con Amanda al recordar a su madre: “Lo que daría por darle un último abrazo”

Saúl relata a César la versión de la muerte de su padre: “No tuvieron piedad”

Saúl relata a César la versión de la muerte de su padre: “No tuvieron piedad”

“Escucho su tono de voz y me chirría”: David se abre con Amanda sobre su situación con Patricia
Mejores momentos | Capítulo 33

“Escucho su tono de voz y me chirría”: David se abre con Amanda sobre su situación con Patricia

David, a punto de descubrir la mentira de Patricia… ¡no le salen las cuentas de su embarazo!
Mejores momentos | Capítulo 33

David, a punto de descubrir la mentira de Patricia… ¡no le salen las cuentas de su embarazo!

“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso
Mejores momentos | Capítulo 33

“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso

La hija de Octavio acude cada día al cuartel de la policía esperando noticias sobre el caso de su padre y César.

Andrés de la Reina
En Antena 3 a las 15:45h

"Ha habido una explosión en la fábrica"; mañana, nuevo capítulo de Sueños de libertad

Damián recibirá una terrible llamada: ha habido una explosión en la sala de calderas de la fábrica, y Andrés es uno de los afectados.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: tragedia en Perfumerías De la Reina, ¡explosión en la sala de calderas!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: tragedia en Perfumerías De la Reina, ¡una explosión desata el caos!

Capítulo 416 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Claudia sigue con dudas mientras Andrés descubre el gran secreto de María

Capítulo 416 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Claudia sigue con dudas mientras Andrés descubre el gran secreto de María

¡Andrés descubre la verdad!: María se pone de pie delante suya para impedir que vaya a fábrica

¡Andrés descubre la verdad!: María se pone de pie delante suya para impedir que vaya a la fábrica

Publicidad