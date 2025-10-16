David, a punto de descubrir la mentira de Patricia… ¡no le salen las cuentas de su embarazo!

Patricia no puede estar más feliz desde que ha descubierto que está embarazada. Sin embargo, David sigue sin sentirse como antes con ella y no consigue quitarse a Julia de la cabeza.

Tres meses después de enterarse de su embarazo, Patricia le pide a David que la acompañe a una nueva revisión con su ginecólogo, quién les enseña a ambos una ecografía del feto. Esta vez, sí que se corresponde con el bebé de Patricia y no con el de Julia, que es con el que la nuera de Octavio contaba en un primer momento.

Al ver la ecografía, David enseguida nota algo extraño en ella: “El tamaño no se corresponde con la fotografía que he visto”. El ginecólogo vuelve a cubrir a Patricia y le explica al empresario que su mujer se equivocó al contabilizar su última regla, por lo que el parto tendrá lugar unas semanas más tarde de lo esperado.

David se marcha de la consulta con muchas dudas, sin entender por qué su mujer obvió ese detalle. Mientras tanto, Patricia y el ginecólogo respiran aliviados por no haber sido descubiertos. ¿Cuánto tardará en unir David todas las piezas para descubrir el plan de su mujer?