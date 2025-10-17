“¿Cómo no me iba a enamorar de ti?”: la emotiva conversación entre Mariví y Octavio en prisión

Octavio le entregó a Mónica una carta para Mariví en su visita a prisión. Cuando la madre de Álvaro la recibió, quiso esperar para leerla a solas y las palabras sobre el papel de su primer amor la desconcertaron bastante.

Mariví no veía claro el ir a visitar a Octavio a prisión, pero Mónica logró convencerla haciéndole ver que para el empresario era muy importante zanjar las cuentas pendientes que tenía con ella.

Octavio ha querido explicarle a Mariví los verdaderos motivos por los que la dejó plantada en el altar en su día: la madre de Amanda y David se había quedado embarazada y él no podía no hacerse cargo del bebé que estaba en camino.

“Yo te quería de verdad”, le ha asegurado el empresario a Mariví. Ella no ha podido evitar llorar durante la conversación y le ha confesado a Octavio que ella se hubiese marchado con él al fin del mundo.

Tras sincerarse el uno con el otro, parece que los dos han vuelto a acercar posturas y ha podido palparse esa conexión tan bonita que parecen haber tenido en su día. “¿Cómo no me iba a enamorar de ti?”, concluía Octavio agradeciéndole su visita a Mariví. ¿Todavía sigue sintiendo algo por la madre de Álvaro el empresario?