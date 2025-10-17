Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 34

“¿Cómo no me iba a enamorar de ti?”: la emotiva conversación entre Mariví y Octavio en prisión

La madre de Álvaro ha visitado al empresario después de recibir una carta suya y él se ha abierto por completo con la mujer que un día amó con locura.

“¿Cómo no me iba a enamorar de ti?”: la emotiva conversación entre Mariví y Octavio en prisión

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Octavio le entregó a Mónica una carta para Mariví en su visita a prisión. Cuando la madre de Álvaro la recibió, quiso esperar para leerla a solas y las palabras sobre el papel de su primer amor la desconcertaron bastante.

Mariví no veía claro el ir a visitar a Octavio a prisión, pero Mónica logró convencerla haciéndole ver que para el empresario era muy importante zanjar las cuentas pendientes que tenía con ella.

Octavio ha querido explicarle a Mariví los verdaderos motivos por los que la dejó plantada en el altar en su día: la madre de Amanda y David se había quedado embarazada y él no podía no hacerse cargo del bebé que estaba en camino.

“Yo te quería de verdad”, le ha asegurado el empresario a Mariví. Ella no ha podido evitar llorar durante la conversación y le ha confesado a Octavio que ella se hubiese marchado con él al fin del mundo.

Tras sincerarse el uno con el otro, parece que los dos han vuelto a acercar posturas y ha podido palparse esa conexión tan bonita que parecen haber tenido en su día. “¿Cómo no me iba a enamorar de ti?”, concluía Octavio agradeciéndole su visita a Mariví. ¿Todavía sigue sintiendo algo por la madre de Álvaro el empresario?

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“¿Cómo no me iba a enamorar de ti?”: la emotiva conversación entre Mariví y Octavio en prisión

“¿Cómo no me iba a enamorar de ti?”: la emotiva conversación entre Mariví y Octavio en prisión

César se rompe con Amanda al recordar a su madre: “Lo que daría por darle un último abrazo”

César se rompe con Amanda al recordar a su madre: “Lo que daría por darle un último abrazo”

Saúl relata a César la versión de la muerte de su padre: “No tuvieron piedad”

Saúl relata a César la versión de la muerte de su padre: “No tuvieron piedad”

“Escucho su tono de voz y me chirría”: David se abre con Amanda sobre su situación con Patricia
Mejores momentos | Capítulo 33

“Escucho su tono de voz y me chirría”: David se abre con Amanda sobre su situación con Patricia

David, a punto de descubrir la mentira de Patricia… ¡no le salen las cuentas de su embarazo!
Mejores momentos | Capítulo 33

David, a punto de descubrir la mentira de Patricia… ¡no le salen las cuentas de su embarazo!

“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso
Mejores momentos | Capítulo 33

“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso

La hija de Octavio acude cada día al cuartel de la policía esperando noticias sobre el caso de su padre y César.

Andrés de la Reina
En Antena 3 a las 15:45h

"Ha habido una explosión en la fábrica"; mañana, nuevo capítulo de Sueños de libertad

Damián recibirá una terrible llamada: ha habido una explosión en la sala de calderas de la fábrica, y Andrés es uno de los afectados.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: tragedia en Perfumerías De la Reina, ¡explosión en la sala de calderas!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: tragedia en Perfumerías De la Reina, ¡una explosión desata el caos!

Capítulo 416 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Claudia sigue con dudas mientras Andrés descubre el gran secreto de María

Capítulo 416 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Claudia sigue con dudas mientras Andrés descubre el gran secreto de María

¡Andrés descubre la verdad!: María se pone de pie delante suya para impedir que vaya a fábrica

¡Andrés descubre la verdad!: María se pone de pie delante suya para impedir que vaya a la fábrica

Publicidad