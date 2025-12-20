Antena3
El detrás de cámaras más divertido de Una nueva vida: Kazim sale de un jarrón y da un susto a sus compañeros

En pantalla, Una nueva vida va siempre al límite. Pero detrás de cámaras, el ambiente es otro. Y el vídeo de tomas falsas que está circulando por redes lo demuestra de la forma más divertida.

Kazim

Todo parece normal mientras graban una escena en el salón de la mansión Korhan. Ifakat, Ferit, Gülgün, Orhan, la tía Hattuç y el mayordomo Carlos están metidos en el papel, desayunando y hablando como cada día. La secuencia avanza y, en un momento, empiezan a levantarse de sus sillas para salir del salón, tal y como marca la escena.

De repente, Kazim aparece desde donde nadie lo espera: ¡escondido dentro de un jarrón enorme! Sale de golpe y les pega un susto de muerte. Todos se sobresaltan a la vez. Kazim corta el momento y convierte el set en un ataque de carcajadas.

Sin duda, la complicidad del reparto y ese ambiente de rodaje deja claro que, incluso con tanta intensidad en la serie, también hay sitio para pasarlo bien.

