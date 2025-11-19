Bahar renuncia a Evren pese a amarlo: no quiere ser la causa del dolor de nadie

Bahar y Evren han tenido una conversación muy sincera después de todo lo ocurrido. El médico ha querido explicarse y dejar claro lo que siente, aunque los celos siguen marcando la distancia entre ellos.

Él le ha contado que habló con Naz y que le dijo que no logra crear un vínculo con el bebé porque tiene miedo de perder a Bahar. Al ver la cara desencajada de la doctora, Evren ha hablado desde el corazón. Le ha confesado que cuando la vio con Harun, aquella noche, se dio cuenta de que no puede alejarse de ella. “Lo intenté, pero no puedo”, ha admitido.

Por su parte, Bahar le ha explicado lo que pasó realmente: Harun fue a su casa solo para llevar a Çagla y, en medio de una discusión, la besó por sorpresa. Luego se disculpó y le habló de su pasado.

El cirujano ha reconocido que sintió celos y que esa parte de él lo supera. Ella ha intentado calmarlo, pero la tensión entre ambos es evidente. Evren aún lucha con lo que siente, dividido entre Naz y Bahar, mientras el nombre de Harun sigue flotando entre los dos.

¿Qué pasará entre ellos? ¿Podrán aceptar la situación y rendirse al amor que se tienen?