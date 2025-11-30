Capítulo 64
Pelin da el paso que nadie imaginaba y declara su amor a Kaya: ¿romperá su matrimonio con Suna?
Su declaración de amor deja a Kaya dividido entre el deber y el deseo. ¿Será capaz de resistirse o cruzará la línea por ella?
Tras escapar de Serter y pasar la noche a salvo con Kaya, Pelin se ha sentido más unida que nunca al primo de Ferit. Y esta vez no ha querido callarse.
Justo cuando Kaya estaba a punto de irse a una reunión importante con su tío, Pelin le ha preguntado qué está pasando entre ellos y por qué, cada vez que se miran, todo parece encajar. Él, consciente de que está casado con Suna, ha intentado mantener la distancia, pero la joven ha insistido.
Con una sinceridad que lo ha dejado desarmado, Pelin le ha confesado que le gustó desde el primer día que lo vio. Y después ha dado un paso aún mayor: le ha dicho que a su lado se siente segura, algo que nunca había sentido con nadie. “Mi sueño es tener a alguien con quien sentirme protegida… y quiero amarte”.
Kaya se ha quedado sin palabras. La situación lo supera: su matrimonio con Suna es un desastre, pero tampoco quiere cruzar una línea que pueda destruirlo todo, a pesar de que se siente atraído por Pelin. En ese momento, ella lo ha desconcertado aún más: “Quizá haya que hacer algo mal para ser feliz. Tal vez haya que ser un poco mala persona”.
La joven ha dejado claro su deseo de empezar una nueva vida, lejos del miedo y el dolor. Y ahora es Kaya quien debe decidir si se atreve a escuchar lo que siente de verdad.
