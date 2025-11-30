Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra

Asuman y Suna estaban en la entrada de la mansión hablando sobre la inminente boda entre Hattuc y Halis. Ninguna de las dos ha encajado bien la noticia. Mientras comentaban el tema, Suna ha dejado claro que conoce muy bien a su tía: “No pondrá su cabeza en la misma almohada que Halis Korhan hasta que consiga lo que quiere”.

Asuman ha intentado tomárselo con humor, pero la conclusión era evidente. Le ha dicho que, si Hattuc se convierte en señora de la mansión, podrá echar a quien quiera cuando quiera… excepto a Suna y a Seyran, que siempre estarán protegidas.

Justo entonces, ambas han visto cómo Abidin, Ferit, Seyran y Aysel salían juntos para coger el coche. Iban a pasar la tarde fuera y parecían muy animados. Al ver a Abidin tan bien y haciendo planes con Aysel, Suna no ha podido evitar tensarse. Aunque está casada con Kaya, sigue sin aceptar que Abidin haya seguido adelante con su vida.

Con un comentario aparentemente inocente, la hermana de Seyran ha preguntado: “¿Os vais los cuatro juntos?”. Ferit ha explicado que Abi y Aysel ya tenían pensado salir y que Seyran y él se han unido. Y ahí Suna lo ha dicho todo sin decirlo: “Qué bonito. Yo también fui alguna vez con Abidin a una heladería que le encantaba. Podríais ir, os gustará”.

Porque, aunque jamás lo admita en voz alta, a Suna le duele ver cómo Abidin reconstruye su vida mientras ella se siente atrapada en un matrimonio del que no puede escapar.