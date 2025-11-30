Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 64

Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra

Suna intenta disimular, pero sus palabras la delatan. Al ver a Abidin con Aysel, los recuerdos la desbordan y los celos vuelven a aparecer.

Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra

Publicidad

Asuman y Suna estaban en la entrada de la mansión hablando sobre la inminente boda entre Hattuc y Halis. Ninguna de las dos ha encajado bien la noticia. Mientras comentaban el tema, Suna ha dejado claro que conoce muy bien a su tía: “No pondrá su cabeza en la misma almohada que Halis Korhan hasta que consiga lo que quiere”.

Asuman ha intentado tomárselo con humor, pero la conclusión era evidente. Le ha dicho que, si Hattuc se convierte en señora de la mansión, podrá echar a quien quiera cuando quiera… excepto a Suna y a Seyran, que siempre estarán protegidas.

Justo entonces, ambas han visto cómo Abidin, Ferit, Seyran y Aysel salían juntos para coger el coche. Iban a pasar la tarde fuera y parecían muy animados. Al ver a Abidin tan bien y haciendo planes con Aysel, Suna no ha podido evitar tensarse. Aunque está casada con Kaya, sigue sin aceptar que Abidin haya seguido adelante con su vida.

Con un comentario aparentemente inocente, la hermana de Seyran ha preguntado: “¿Os vais los cuatro juntos?”. Ferit ha explicado que Abi y Aysel ya tenían pensado salir y que Seyran y él se han unido. Y ahí Suna lo ha dicho todo sin decirlo: “Qué bonito. Yo también fui alguna vez con Abidin a una heladería que le encantaba. Podríais ir, os gustará”.

Porque, aunque jamás lo admita en voz alta, a Suna le duele ver cómo Abidin reconstruye su vida mientras ella se siente atrapada en un matrimonio del que no puede escapar.

Orhan

“No me mires con lástima, İfakat”: Orhan pierde la esperanza en prisión y se hunde entre reproches

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

İfakat se quita la máscara: admite que ya no puede controlar nada y advierte a Suna del futuro de la mansión

İfakat se quita la máscara: admite que ya no puede controlar nada y advierte a Suna del futuro de la mansión

El emotivo discurso con el que Esme defiende a Hattuc ante sus hijas: “Por fin es feliz”

El emotivo discurso con el que Esme defiende a Hattuc ante sus hijas: “Por fin es feliz”

Pelin da el paso que nadie imaginaba y declara su amor a Kaya: ¿romperá su matrimonio con Suna?

Pelin da el paso que nadie imaginaba y declara su amor a Kaya: ¿romperá su matrimonio con Suna?

Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra
Capítulo 64

Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra

Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad
¡No pierdas detalle!

Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad

Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida
Mejores momentos | Capítulo 1

Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida

La mujer de Domingo aprovecha un descuido de Mariña para intercambiar a su bebé por el que ha parido doña Inés.

La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”
Mejores momentos | Capítulo 1

La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”

El marido de Inés quiere romper su relación extraconyugal con la joven y le advierte que le hará la vida imposible si no evita que su bebé nazca.

Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata

Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata

Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan

Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan

Delia Márquez en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Delia llegará a casa de la Reina y lo revolucionará todo

Publicidad