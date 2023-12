“Un maltratador nunca cambia”: Bárbara Rey inicia una guerra judicial contra Ángel Cristo

Ángel Cristo no ha dudado en amenazar a su mujer a punta de pistola y echarla de su casa, alejándola de sus hijos.

El domador se ha enterado de la traición de Blasco y no ha dudado en volver a la persona que era antes.

La joven se refugia en Chelo, que le da su apoyo incondicional para que denuncie a su marido. Corre el año 1989 y ella no duda en empezar una guerra judicial en la que luchará por la custodia de sus hijos.

La vedete da una rueda de prensa ante cientos de medios: “Quiero hacer publica mi intención de llevar a mi marido, Ángel Cristo, a los tribunales. He decidido poner fin a mi matrimonio porque desde nos casamos, hace ahora 10 años, he recibido malos trato”, Bárbara no puede aguantar las lágrimas.

Pero Bárbara no está sola, Chelo está sentada junto a ella: “Si he aguantado todos estos años ha sido por mis hijos y porque siempre pensé que algún día mi marido llegaría a cambiar, pero un maltratador nunca cambia, un maltratador siempre encuentra razones para castigarte”.

La vedete no se va a rendir hasta luchar por la custodia de sus hijos, ¿Cómo se defenderá Ángel ante tales acusaciones? ¿Recibirá Bárbara el apoyo de Juan Carlos?