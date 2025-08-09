Antena 3 LogoAntena3
El miedo de Uras lo lleva a traicionar a su propia madre en los próximos capítulos de Renacer

La vida de sus hijos está en juego y culpa a Bahar de todo. Roto por dentro, decide actuar sin imaginar las consecuencias de denunciar a su propia madre.

Renacer

El miedo se apodera de Uras. Sus hijos siguen luchando por sobrevivir y él ya no puede más. La presión lo desborda y arremete contra Bahar. “Intentaste algo imposible. Jugaste a ser una heroína, y ahora… puede que no vivan”.

Pero lo que empieza como una discusión familiar, se convierte en algo mucho más grave. Incapaz de aceptar la situación, Uras pide que se abra una investigación contra Bahar por lo que ocurrió en el parto de Seren.

Timur intenta frenarlo, pero no lo consigue. “Te arrepentirás si haces esto”, le advierte. Un día después, la denuncia da paso a un expediente oficial. Bahar no entiende nada. “¿Quién ha podido hacer esto?”, pregunta sin imaginar que alguien muy cercano ha movido los hilos para hundirla.

¿Logrará salir de esta? Renacer, el lunes y el martes a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

