Jaime Lorente desvela cómo se ha preparado para ser Ángel Cristo: "Me ha costado mucho llegar a casa y desprenderme del personaje"

Este miércoles llega a Antena 3 Cristo y Rey. La ficción, que se estrena en abierto tras su gran acogida en atresplayer, está basada en la mediática pareja que formaron Bárbara Rey y Ángel Cristo en la década de los años 80.

Jaime Lorente interpreta a Ángel Cristo en la ficción. El actor asegura que ha sido un viaje muy intenso y muy difícil, pero maravilloso: "El arco del personaje es muy bestia, conoces a un Ángel Cristo en el primer capítulo y en el último capítulo no te puedes ni imaginar cómo se encuentra", confiesa en esta entrevista.

El actor asegura que han respetado mucha de las cosas que pasaron en la vida real: "También hemos intentado hacer un personaje de ficción, porque no te puedes quedar solo en lo real, para eso haríamos un documental".

Jaime Lorente ha tenido que trabajar mucho para interpretar a Ángel Cristo, en especial la parte física y es que convertirse en el mejor domador del mundo no ha sido un tarea fácil: "He trabajado con un especialista que conocía de primera mano todo esto".

Pero meterse en la piel del mejor domador del mundo ha tenido sus complicaciones: "Ha sido un trabajo muy difícil, hay cosas con este personaje que tengo, pero hay otras que ni se me acerca... he sufrido mucho rodando la serie y me ha costado mucho llegar a casa y desprenderme del personaje y de algunas secuencias que hemos rodado de la serie", señala.