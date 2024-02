Sofía y Rafa se emocionan al recordar su camino juntos: “No hubiera podido hacerlo sin tu ayuda”

Ha llegado el momento más duro para Sofía desde que decidió empezar una nueva vida junto al amor de su vida en Italia: despedirse de Rafa, su mayor confidente y el mejor amigo que nunca había soñado con encontrar tras la muerte de Ángela.

Isidro se ha querido despedir también de Rafa: “Has conseguido conquistar este corazón de madero”. Estas palabras han emocionado mucho al joven, que ha llegado a cogerle un gran cariño gracias a Sofía y se ha lanzado a abrazarle. El artista solo le ha pedido una cosa: “Cuídala”.

Sofía y Rafa no han podido retrasar este adiós tan difícil. “¿Qué voy a hacer yo sin ti?”, le ha preguntado la mujer inundada en lágrimas y pena. No sabe cómo agradecer todo el apoyo que le ha dado su amigo, pues está segura de que no habría conseguido nada sin él. Sin embargo, el artista, completamente orgulloso de la valentía de su amiga, no está de acuerdo.

Sofía no está dispuesta a no ver más a Rafa y le obligado a prometerle que les visitará. El artista ha aceptado a cambio de que la mujer le encuentre un hombre italiano, consiguiendo sacar unas risas a su amiga en este momento tan triste y doloroso.

Los caminos de Sofía y Rafa se han separado. Durante meses se han apoyado en todo y se han convertido en personas imprescindibles en la vida el otro. Cada uno continuará su vida lejos del otro, aunque el King’s les mantendrá unidos. Sin embargo, los lazos que han creado entre ellos son mucho más fuertes que el bar y jamás se olvidarán de su amistad.