Gabriel escucha la íntima conversación de Carlos y Carolina que culminan haciendo el amor

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1552

Carolina se presenta en la habitación de Carlos para proponerle ir al cine. Con el teléfono mal colgado y Gabriel al otro lado escuchándolo todo, ambos se quedan un rato charlando y coqueteando: "No sé dónde va a llegar todo esto pero no me importa, porque estoy muy a gusto contigo y, por el momento, con eso me basta". La pareja se deja llevar por la pasión y Gabriel aprovecha la oportunidad para que Natalia presencia ese momento tan íntimo.