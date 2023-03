El profundo lamento de Rocío tras quedarse plantada en su cita con Ángel: “¿Por qué nadie me quiere?

Rocío se ha llevado un gran chasco tras darse cuenta de que Ángel Parrondo, el ortopedista que llegó a la farmacia y cayó rendido a sus encantos, le ha dejado plantada.

En el Asturiano, la joven ha roto a llorar: siente que nada le sale bien y todos los hombres la decepcionan.

Pelayo, por su parte, le ha recordado que quien no la quiere, no merece sus lágrimas. “Tú no haces nada mal, son los otros los que no están a tu altura”, le ha dicho.

Pero Rocío está llena de inseguridades, sobre todo tras la advertencia de Hugo. “Me dijo que Parrondo solo quería hacer negocio a mi costa y tenía razón”, ha lamentado.