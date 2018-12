MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1495

Gabriel se enfrenta a Natalia tras enterarse de que acudió al King's con Mónica y Carlos. Ya le había pedido que no se acercara a él, pero Natalia no entendía su petición hasta que le desvela que Carlos y Cova tuvieron un romance. "Carlos cruzó una línea roja en su día, mataría que me pasara contigo", afirma. Natalia se ha hecho la sorprendida y le ha asegurado que con ella no va a pasar lo mismo. Reconoce que no tuvo valor para enfrentarse a Carlos, porque le habría alejado más de Cova. Gabriel necesita saber si su hermano ha intentado algo con Natalia, ¿cuál será la respuesta? ¿Le dirá la verdad?