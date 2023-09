Victoria rompe el corazón de Diana al elegir a su familia: “No puedo irme contigo”

El amor no siempre puede con todo. Victoria siente que Diana es el amor de su vida, pero su carrera y su familia ocupan un lugar muy importante en su vida.

Tras un día entero pensando en la decisión que estaba por darle un giro radical a su vida, Victoria le ha roto el corazón a Diana al decirle que no se marchará con ella a Londres. “Siempre te he seguido y, por una vez, necesitaba que tú me eligieras a mí”, le ha reprochado Diana completamente rota de dolor.

Pero Victoria está empezando a tomar las riendas de la empresa y tiene aún muchos sueños por cumplir, por lo que no quiere arrepentirse si las cosas no le salen bien en Londres.

Ante esta situación, Diana ha roto su relación con Victoria y, ahora, sus destinos se separan para siempre. “Me quieres, pero no lo suficiente”, le ha dicho antes de descolgar el teléfono y poner punto final a su historia de amor.