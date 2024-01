Rosa advierte a Federico sobre la implicación de Elena en ambas muertes: "¡Abre los ojos!"

Rosa y Federico se han encontrado otra vez para hablar sobre Chimo, pero esta vez sin la presencia de Elena. La madre del joven está pasando por su peor momento y, pensando en el trágico final de Chimo, ha lamentado haberle contado la verdad.

Haciendo autocrítica, Rosa le ha asegurado a Federico que no estaba ahí para reprocharle nada, sino para hablar sobre la carta que su hijo dejó: “Necesito saber qué decía, la policía no me lo ha contado”.

En ese momento, Federico ha decidido sincerarse, preguntándole si recordaba la muerte de Mario. A continuación, el hombre le ha confesado que Chimo manipuló los frenos del coche ya que quería acabar con su vida tras descubrir que estaban liados, pero fue Mario quien murió en aquel accidente.

Rosa, sorprendida, le ha dicho a Federico que ella nunca le contó a Chimo el romance que tuvieron. Sin embargo, la mujer cree que alguien más pudo haberlo hecho, señalando a Elena. "A lo mejor ella se lo dijo con una mala intención y lo empujó a odiarte para manipular los frenos", ha compartido.

Intentando encajar las piezas, Rosa le ha pedido a Federico que abra los ojos ante la posibilidad de que Elena esté involucrada en las dos muertes. Superado por la situación, el hombre le ha pedido a la madre de Chimo que se marche de su casa.