Román lucha por cambiar el destino de Lola en un último intento por reconquistarla: “Vivir sin ti no tiene sentido'"

Después de saber que Lola se marcha en los próximos días a Barcelona, Román se ha presentado en la Plaza de los Frutos para tener una importante conversación con ella.

Desconcertado por todo lo que está pasando, el hijo de los Quevedo le ha pedido una explicación y Lola le ha dejado claro que ninguno se debe nada al otro, por lo que no tiene que contarle sus decisiones.

"Tú y yo nunca vamos a poder pasar página, Dolores", le ha dicho Román, resaltando el amor que sienten el uno por el otro.

Además, el joven le ha recordado que en los últimos meses, a pesar de todo lo ocurrido, ha estado a su lado, ayudándola, como cuando le dejó ver a Malena en el hospital, a escondidas de sus padres.

En un acto de sinceridad, Román le ha pedido que no se vaya: "Hubo un tiempo en el que las cosas entre nosotros eran diferentes. Yo confiaba en ti, al igual que tú en mí. Juntos éramos mejores y yo no me he olvidado de ese tiempo, sé que tú tampoco".

A Román le gustaría darse una nueva oportunidad con Lola. "Vivir sin ti no tiene sentido", le ha dicho, pidiéndole que se quede a su lado. Pero Lola, llena de miedo, ha rechazado su propuesta y le ha mentido al asegurarle que volverá con su marido, Arnau.

Además, no ha tardado en salir el tema de Mario. Lola le ha recordado a Román lo mucho que se parecen: "Lo que querías era meterme en tu cama, como tu hermano". Ahora, parece que sus destinos están a punto de separarse para siempre.