Malena confiesa ante los Quevedo su acto de rebeldía: “Fui a ver a Dolores”

Los Quevedo están muy preocupados por el estado de salud de Malena tras enterarse del desmayo que sufrió en la Plaza de los Frutos. Elena y Federico, que no se imaginan qué hacía la joven allí, se sorprenden ante la confesión de su hija. “Fui a ver a Dolores”, ha desvelado Malena en un arrebato de sinceridad.

La decepción de sus padres no tarda en llegar, pero Malena tiene claro que los Gómez le hacen sentirse una más de la familia. “Por lo menos ellos se quieren, no como en esta casa”, ha asegurado la joven, entre lágrimas.

Federico y Elena, que ya no saben qué hacer para evitar que sus hijos se acerquen a aquella familia, le han advertido que Lola no es de fiar. “Ya tienes una familia que te cuida, no necesitamos que se entrometa en nuestras vidas”, le ha dicho Federico. ¿Conseguirán que Malena se aleje de Lola para siempre?