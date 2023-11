"¡Reacciona, por favor!": una nueva crisis de Malena sobrecoge a los Quevedo

Federico ha llegado a casa con noticias muy preocupantes sobre la situación de Malena. Después de reunir a toda la familia, el hombre ha informado que Chimo tampoco es compatible con la médula que Malena necesita: "Los hematólogos me han dicho que la situación es más complicada de lo que pensábamos; ha llegado el momento de hablar con Dolores”.

A pesar de la negativa de Elena, Federico se ha impuesto, dejándole claro que no está dispuesto a jugar con la salud de su hija porque el tiempo apremia.

En ese momento, Malena, muy alterada, ha entrado al salón y le ha contado a su madre que ha tenido una pesadilla aterradora: sentía que se estaba ahogando dentro del coche en el que Mario murió. "Me estaba hundiendo y no podía respirar. Mamá, yo no me quiero morir", ha dicho muy asustada.

Sin poder respirar, en cuestión de segundos, la joven ha entrado en crisis y se ha vuelto a desmayar. La tensión en la casa de los Quevedo ha alcanzado su punto álgido con Elena gritando y llorando, dejándolos a todos con mucho miedo ante la posibilidad de perder a Malena.