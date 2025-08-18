Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 18 de agosto

“Tu madre solo intentaba protegerte”: Tolga conmueve a Uras y logra que vea a Bahar como nunca antes

Tolga ha encontrado la forma de llegar al corazón de Uras cuando parecía imposible… ¿se abrirá ahora la puerta a la reconciliación?

Tolga conmueve a Uras y logra que vea a Bahar como nunca antes

Uras estaba sentado en la entrada del hospital, con la mirada perdida y lleno de culpa. No sabe dónde está Bahar ni si volverá, y la última conversación con ella se le ha quedado grabada.

Tolga, consciente de la situación, ha sentido la necesidad de hablar con el joven residente, sobre todo porque lleva meses tratando a su madre.

Al principio, Uras ha intentado disimular sus sentimientos con una broma, pero Tolga no ha tardado en ir al corazón del problema. Le ha hablado de sus miedos, de la rabia que lo ha llevado a actuar así, y entonces, le ha confesado que perdió a una hija en un accidente de tráfico. Le ha explicado que el dolor de cada persona es único, pero que las madres siempre comprenden mejor que nadie lo que significa.

Las palabras han calado hondo. Tolga le ha asegurado que Bahar nunca ha querido hacerle daño, que solo intentaba protegerlo, aunque las cosas hayan salido mal.

Uras, llorando, ha reconocido que su desesperación lo está destrozando, que nadie lo ha escuchado y que ha hundido a su madre. Se ha llamado a sí mismo idiota, pero Tolga lo ha interrumpido para decirle que no, que es un marido, un padre asustado y un hijo afortunado, porque su madre es una mujer compasiva que acabará perdonándolo.

