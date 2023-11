Lola decide no remover el pasado para proteger a Malena: "No quiero que sufra"

Después de hablar con sus padres, Lola ha visitado a Quintero. Agradecida por su confianza, le ha dicho que no quiere seguir adelante con este asunto. “Renuncié a mi hija presionada por las monjas, pero no obligada. Firmé los papeles libremente porque en ese momento sentía que no podía hacerme cargo de ella”, ha compartido, reconociendo su gran error.

Quintero, consciente de la intensa carga emocional del caso, ha insistido en que su situación psicológica era traumática en ese momento y que podrían buscar una solución. "Hay adopciones legales en las que, si profundizas, encuentras irregularidades. ¿No quieres ver si es tu caso?", le ha preguntado.

No obstante, Lola no está dispuesta a correr el riesgo de que Malena descubra la verdad, y así se lo ha dicho al abogado: “Si las cosas hubieran sido distintas, habría podido prepararle el camino”.

Por su parte, el abogado le ha recordado que todos tenemos derecho a conocer nuestras raíces, pero ha aceptado su decisión. Además, le ha vuelto a decir que puede contar con él cuando lo necesite.