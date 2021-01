Miguel, desafía a Estefanía: “Has firmado tu sentencia de muerte”

No me asustas, no tengo nada que perder pero Miguel le amenaza con “que las cosas pueden ir a peor” y amenaza a Calonge para que cancele su cita con el periodista a quién piensa contarle todos los secretos del CESID.

¿Todavía no eres PREMIUM? Con la suscripción podrás ver contenidos originales y exclusivos como ‘#Luimelia’, adelantarte a la emisión de tus series como ‘Amar es para siempre’ ¡y todo sin publicidad! Hazte PREMIUM por solo 2,99€/mes.