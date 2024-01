Marisa acepta la propuesta de Pelayo, dando un paso firme en su relación: “Me quedo contigo”

Pelayo no quiere volver a separarse de Marisa porque, cada día que pasa, la distancia entre ellos se vuelve más difícil de sobrellevar. Consciente de que no deben desperdiciar el tiempo, hace unos días le planteó la idea de mudarse juntos a Madrid. No obstante, la mujer le dijo que tenía que pensarlo.

Con una decisión firme, Marisa ha llegado al bar con una maleta y una gran sonrisa: "Me quedo", le ha dicho, llenando de felicidad al hombre.

De esta manera, Marisa y Pelayo están a punto de dar un paso más en su relación y no tendrán que esperar mucho para hacerlo. La noticia de que Marcelino ha reservado un piso en el mismo edificio ha sorprendido gratamente a Marisa. “Me parece bien. Es mejor que estemos cerca de la familia por lo que pueda pasar”, ha comentado.

Eso sí, el único requisito para la mujer es que el piso sea un poco amplio para que pueda tener una habitación para sus colecciones.