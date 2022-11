Manolita no quiere declarar en el juicio de Ciriaco: “Tengo antecedentes penales, puedo perjudicarle”

Manolita y Marcelino tienen una charla con Quintero sobre la estrategia que van a seguir en el juicio para conseguir sacar a Ciriaco de la cárcel. El abogado les hace saber que necesitan un testimonio de alguno de los padres para explicar que su hijo no es violento e intentar convencer con el discurso.

Sin embargo, Manolita nunca ha tenido tan claro, como sí lo ha hecho Marcelino, que el joven sea inocente. Aunque, por no ser sincera, pone como excusa que tiene antecedentes penales, de haber estado anteriormente en la cárcel, y esto puede perjudicar su declaración en el juicio.

Marcelino no puede creerse lo que está oyendo de su mujer, no entiende que Manolita no vaya a testificar a favor de su hijo. ¿Conseguirá finalmente convencerla?