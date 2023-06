Luján decide entregarse a la policía y confesar toda la verdad: "Has conseguido el milagro, Concha"

Concha es la única que ha conseguido hacer recapacitar a Luján de todas sus malas decisiones. El hombre, como último gesto de amor hacia su familia, está dispuesto a hacer las cosas bien y asumir todas las consecuencias de sus actos, aunque eso signifique pasar el resto de sus días en prisión.

Ahora que sabe que Carballo está esperando un hijo de Jorge, se ha llenado de valentía para tomar esta decisión y así se lo ha contado a Concha: "Mi hijo no va a sufrir más por mi culpa y ojalá María lo entienda y pueda perdonarme".

Esta noticia ha llenado de alegría a Concha porque ha comprendido que Luján vuelve a ser aquel hombre bueno y sensible del que se enamoró hace más de 30 años. "No sabes lo orgullosa que me siento", ha resaltado.

Por su parte, Concha ha invitado a Luján a pasar la noche juntos: será la última de sus vidas. "Te esperaré siempre", le ha recordado. El amor ha salvado a Luján de su propia maldad.