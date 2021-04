Manolita lleva días viviendo en una pesadilla tratando de aparentar normalidad hasta que explotó con Marcelino contándole toda la verdad y confesándole el secreto que la estaba matando: "Yo maté a Juan Zúñiga"

Lo hizo sola pero alguien le ayudó a borrar las pruebas del homicidio, cuando Marcelino se entera de que no es el primero en saber lo que sucedió se enfurece aunque trata de controlar sus sentimientos porque su mujer está absolutamente destrozada.

Marcelino buscó desesperadamente a Anabel para hablar de lo que había sucedido y de cómo hacer para que el verdadero motivo de la muerte de Juan no salga a la luz. Ambos llegaron a un pacto de callar y cuidar de Manolita.

Mientras tanto, Manolita se sigue castigando por lo ocurrido: "No soy capaz de pasarme la vida fingiendo como si no ha pasado nada. Necesito ir a la policía". las palabras de Sanabria alertan a Marcelino que no piensa permitir que su mujer vuelva a la cárcel.

Desesperado, Marcelino le propone un trato a su mujer. Un trato que ambos pactan cumplir "por nuestra familia". Tras llegar a un acuerdo, Marcelino logra calmar la angustia de Manolita.

¿Podrá Manolita vivir toda la vida con la condena de haber matado a un hombre?

