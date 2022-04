Paloma estalla contra Fran tras descubrir su traición: “Me he sentido humillada desde que te conocí”

Paloma ha llegado a su límite con Fran. Después de confesarle su amor y que éste le rechazara, la joven ha sacado fuerzas para seguir trabajando codo a codo con él.

La joven, muy ilusionada, le propuso una idea muy fresca y novedosa para el nuevo juguete de Garlo, pero el creativo la rechazó tajantemente: no le había convencido.

Pero, para su sorpresa, en mitad de la reunión con el consejo, Fran se quedó en blanco y utilizó la idea de Paloma, haciéndola suya.

La empleada de Garlo no puede creerlo. Fran le ha traicionado, se ha apropiado de su idea injustamente. Para la dependienta de Garlo no queda otra conclusión: el creativo no está actuando como buena persona.

Tras el fuerte enfado, Fran ha intentado pedirle perdón y tratar de compensarlo por todos los medios, pero Paloma ha estallado. “No voy a dejar que me utilices ni que me pisotees nunca más”, le ha advertido.

Fran se ha quedado muy desilusionado, ¿conseguirá que lo perdone? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!