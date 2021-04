Juan se derrumba con Marcelino, a punto de confesarlo todo

La supuesta ayuda desinteresada de Marcelino sorprende a Juan que se siente un ser despreciable por ser auxiliado por el padre de Marisol, la joven del que fue cómplice de asesinato.

Marcelino comienza una conversación peligrosa con Juan acerca de la muerte de su hija, trata de ganarse la confianza del diplomático y éste le confiesa: “Soy un ser mezquino, he hecho cosas horribles que me atormentan”. Marcelino halla la clave en sus palabras y se muestra compasivo con él para que pueda desahogarse pero Juan retrocede y decide no arriesgarse.

El diplomático ya pudo redimir sus pecados con Gorka y considera que con eso ya le es suficiente.

