Guillermo rechaza contundentemente a Gloria: "No puedo corresponderte”

Ya no es un secreto a voces. Gloria se ha declarado a Guillermo delante de Quintero y, aunque no esperaba una respuesta, el joven ha decidido zanjar el tema para que no haya malos rollos en el despacho.

Tal y como le ha dicho, no cree que sea buena idea mezclar los asuntos personales con los laborales. “Ya he tenido una relación con una compañera de trabajo y eso no ha salido nada bien”, ha explicado.

Además, Guillermo le ha confesado que se siente halagado tras sus palabras, pero no puede corresponderle.

Por su parte, Gloria ha aceptado su respuesta y le ha ofrecido su amistad. No quiere que su confesión sea un problema. Ella necesita ese trabajo y no quiere perderlo.