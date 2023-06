Gloria intenta ligarse a Guillermo y recibe una incómoda respuesta

Desde que se conocieron, Gloria no ha dejado de llamar la atención de Guillermo. A la joven le parece un hombre muy atractivo y así se lo ha dicho mientras ojeaba su álbum de fotos.

Pero esto no le ha sentado nada bien al abogado. A Guillermo no le gusta que miren sus cosas personales y le ha pedido a Gloria que no vuelva a hacerlo.

La limpiadora solo quiere acercarse a él y dejar que las cosas pasen, pero Guillermo está un poco borde. ¿Está haciendo lo correcto?