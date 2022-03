El fuerte cara a cara entre Raúl y Paloma: "Traidora, no me creo tus lágrimas de cocodrilo"

Paloma, arropada por Coral, ha decidido disculparse con Raúl después de desvelarle a Fran que ella es el topo de Uriarte.

La joven está pasándolo muy mal con esta dura situación y así se lo ha expresado a su jefe pero, lejos de contemplaciones, Raúl le ha reprochado su traición: “No solo has demostrado ser una cobarde: eres una traidora y una egoísta”.

Al escuchar sus duras palabras, Paloma ha roto a llorar, pero Raúl está tan enfadado con este revés que nada lo ha ablandado: “Solo pensaste en ti. A mí no me engañas: no voy a dejar pasar ni un día sin recordarte la clase de persona que eres. No me creo esas lágrimas de cocodrilo”.

¿Qué podía hacer Paloma? El verdadero padre de Raúl la amenazó y, muy a su pesar, se vio entre la espada y la pared. Ella quiere mucho a su familia y estaban pasando por un mal momento económico, por eso no podía permitir que Uriarte les hiciera más daño.

Ahora, su empleo pende de un hilo. Raúl está convencido de que la mejor opción es despedir a la joven por no haberles confesado la verdad de lo que estaba ocurriendo, pero Fran ha vuelto a tenderle la mano ya que sabe que es una trabajadora ejemplar y que ha sido una víctima más de Uriarte.

Mientras, los primos siguen pensando qué hacer tras la propuesta de Uriarte: solo evitará ir a juicio si el creativo hace un escrito confirmando que Sabrina, la polémica muñeca, es un diseño de su empresa y no de Garlo.

De momento, Fran y Raúl no están dispuestos a ceder pero saben que tienen las de perder: si Uriarte se sale con la suya tendrán que pagar una multa millonaria y perderán el premio de la feria de juguetes.

