Fran perdona la traición de Paloma: “Has sido una víctima más de Uriarte”

Después de las sospechas de Raúl, Fran ha decidido hablar con Paloma y pedirle que le diga la verdad sobre este nuevo revés de Uriarte en Garlo.

La joven, muy avergonzada y dolida por la situación, se ha sincerado con su jefe: “Robé los diseños y se los entregué a Uriarte. He decepcionado y fallado a esta empresa, lo siento mucho”.

Atónito ante sus palabras, el creativo no podía creerlo. “Lo que pasó fue que Uriarte me abordó en la calle y me dijo que él mismo había hecho que mi padre encontrase trabajo y luego me amenazó en destrozarle la vida a mi familia. No vi otra opción”, le ha explicado Paloma.

Fran, al escucharla, le ha vuelto a tender la mano a la joven: “No estás despedida. Fuiste una víctima fácil de Uriarte y yo no te puedo culpar de eso”.

Ahora, Paloma está muy preocupada por lo que puedan pensar sus compañeros y jefes de ella, a pesar de que Coral y Fran están a su lado.

¿Qué tiene que decir Raúl al respecto? El exprometido de Coral le ha dejado muy claro a Fran que no se pueden mezclar sentimientos con negocios. ¿Despedirá a la joven por este error?

