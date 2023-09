Diana obliga a Victoria a tomar la decisión más difícil de su vida: “Tu familia o yo”

Diana sigue en el corazón de Victoria y ni siquiera aquellas duras palabras de despedida han conseguido que deje de amarla. Pero las cosas no son nada fáciles y la diseñadora sabe que su historia de amor no puede ser porque su familia no lo aceptaría y, además, repercutiría negativamente en la imagen de la empresa.

Ahora que ha descubierto que Elena fue quien obligó a Diana a marcharse a Londres y romper su relación, Victoria le ha pedido a Diana que no tenga miedo y vuelva a Madrid para estar juntas, pero todo ha sido en vano.

A pesar del amor que siente, Diana está harta de estar en una relación secreta y le ha pedido a la diseñadora que tome una decisión. "Debes elegir entre tu familia o yo. No quiero volver a España, he sufrido mucho y ahora quiero que me sigas tú", le ha dicho.

Victoria se ha quedado sin palabras ante este ultimátum. ¿Debe renunciar a todos sus sueños por una vida junto al amor de su vida?