Unas campanadas diferentes: Gala empieza el año mintiendo a Carlos sobre su liberación

La llegada del año 1983 está a la vuelta de la esquina y Gala quiere celebrarlo con Carlos. Aunque el joven sigue en prisión, Sebas y su novia le han preparado una sorpresa para que puedan tomar las uvas juntos.

A pesar de la alegría de la Nochevieja, Gala tiene algo que contarle a Carlos que no será plato de buen gusto. Aunque la joven ha intentado por todos los medios ayudarle a salir de la cárcel, no parece que lo vaya a conseguir. “A lo mejor no es un buen día para dar noticias amargas”, ha advertido Gala.

Sebas, que prefiere ser honesto, sabe que nunca es buen momento para dar malas noticias. “Cuanto antes lo sepa, antes se hará a la idea”, ha asegurado. Sin embargo, no ha conseguido convencer a Gala, que ha sido incapaz de decirle a Carlos la verdad.

Todos han celebrado unas campanadas muy especiales y Carlos, ajeno a lo que esconden Sebas y Gala, ha despedido el año pensando que saldrá muy pronto de la cárcel. ¿Descubrirá que le ha mentido?