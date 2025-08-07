Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 367 de Sueños de libertad, 7 de agosto: un moratón destapa el acoso de Teo y una llave compromete a Remedios

Las apariencias empiezan a desmoronarse. Una señal física levanta sospechas sobre el comportamiento de Teo, mientras un hallazgo aparentemente insignificante podría poner en entredicho la lealtad de Remedios.

Hannah Cordero
Tras otra acalorada discusión con Andrés, Gabriel ha enfrentado a Cristina exigiéndole respuestas. “Porque si tú no eres la culpable, yo tampoco. El culpable anda suelto y deberíamos averiguar quién es”, le ha advertido, dejando claro que no piensa cargar con la culpa.

Mientras tanto, la preocupación ha crecido en casa de Gema y Joaquín, quienes no logran entender el extraño comportamiento de Teo. Sin embargo, la verdad ha salido a la luz cuando Raúl, tras insistir con sensibilidad, ha descubierto que el niño está siendo víctima de acoso escolar. Consciente de la gravedad del asunto, le ha animado a sincerarse con sus padres para que puedan ayudarle.

En el plano sentimental, las emociones también están a flor de piel. Don Pedro le ha advertido a Irene que Damián sigue enamorado de Digna, complicando aún más la situación entre ellos. Por su parte, Claudia ha recibido una visita inesperada de Chema, quien se ha insinuado sin saber que ella está ahora con Raúl. “Desde que tú no estás, pues han pasado cositas”, le ha confesado, dejando entrever que las cosas han cambiado.

Y finalmente, un giro inesperado ha sacudido la fábrica. Tasio ha dado con una pista clave en la investigación del robo de la patente: una copia de la llave del laboratorio ha aparecido en una taquilla. El hallazgo ha puesto en el punto de mira a Remedios Hoyos, empleada del área de paquetería, como posible implicada en el caso.

No ha habido otra historia de amor igual en la serie. La de Hattuç y Halis no ha sido fácil, ni libre, ni justa. Pero ha sido real. Y ahora, con el tiempo en contra, están más cerca que nunca de cerrarla como merecen.

