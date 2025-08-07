Un moratón en el brazo de Teo hace saltar las alarmas en Raúl, ¿qué está ocultando?

Teo ha llegado corriendo a la fábrica con la intención de echar una mano a Raúl en el taller antes de ponerse con los deberes. Pero mientras le pasaba una herramienta y se remangaba la manga, Raúl se ha percatado de un moratón en su brazo.

Alarmado, le ha preguntado si le dolía o qué había pasado. Teo, nervioso, ha restado importancia al asunto: “Nada, un golpe en el colegio”. Pero sus evasivas y su mirada esquiva han hecho que a Raúl se le encendieran todas las alarmas. Intuyendo que algo no encaja, ha decidido compartir una experiencia personal.

Le ha contado la historia de Tomás, un compañero de colegio al que se metían con él por ser de familia humilde. “Un día, al salir del colegio, me alcanzó en el camino al taller y me dejó la cara hecha un cromo”, ha recordado con dolor.

Antes de que Teo se marchara, Raúl ha intentado hacerle entrar en razón: “Todos los problemas tienen solución. Y la mejor manera de enfrentarlos es hablar con los padres”. Pero el niño, inquieto, se ha ido con prisa, sin dar más explicaciones.

Ahora, Raúl se queda con la duda: ¿Qué está ocultando Teo realmente?