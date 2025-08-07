Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hattuç y Halis

Una vida amándose en silencio: la historia de amor más bonita de Una nueva vida podría tener el final que siempre mereció

No ha habido otra historia de amor igual en la serie. La de Hattuç y Halis no ha sido fácil, ni libre, ni justa. Pero ha sido real. Y ahora, con el tiempo en contra, están más cerca que nunca de cerrarla como merecen.

La historia de amor más bonita de Una nueva vida podría tener el final que siempre mereció

Publicidad

Desde jóvenes, Hattuç y Halis se amaron incondicionalmente, pero sus caminos no se unieron. Él fue obligado a casarse con otra, como dictaba la tradición. Ella se quedó en la sombra y no rehizo su vida, soportando una vida sin el hombre que amaba.

El gran arrepentimiento de Halis: Hattuc lo eligió, pero él nunca dio el paso

El patriarca de los Korhan, aunque nunca lo dijera, también sufrió. Porque supo desde siempre que su corazón no estaba con su esposa, sino con esa mujer fuerte, leal y valiente que siempre lo quiso sin pedirle nada.

A lo largo de los años, se hicieron daño y cada uno formó parte de las heridas del otro. Pero también fueron el consuelo del otro, sobre todo cuando Seyran y Ferit contrajeron matrimonio.

El destino los mantuvo cerca, pero nunca juntos. A pesar de todo, ese amor se quedó intacto. Sin embargo, la vida tiene giros inesperados y, justo ahora, cuando parecía que ya todo estaba dicho, Halis se ha atrevido a mirar hacia atrás y hablar desde el corazón. A reconocer lo que nunca pudo decirle.

Halis se rinde al amor y le pide a Hattuç una última oportunidad: “Vamos a vivir lo que no vivimos”

El abuelo de Ferit quiere vivir el poco tiempo que le queda de vida al lado de la mujer que siempre ha amado. ¿Tendrán por fin el final que no pudieron vivir? Si Hattuç es fiel a sus sentimientos, podrían sonar campanas de boda en la mansión Korhan.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

La historia de amor más bonita de Una nueva vida podría tener el final que siempre mereció

Una vida amándose en silencio: la historia de amor más bonita de Una nueva vida podría tener el final que siempre mereció

“Fui abandonado de niño”: la desgarradora infancia de Octavio, al descubierto esta noche en La Encrucijada

“Fui abandonado de niño”: la desgarradora infancia de Octavio, al descubierto esta noche en La Encrucijada

Una conversación inesperada en el hospital lleva a Seren y Efsun a sanar viejas heridas

Una conversación inesperada en el hospital lleva a Seren y Efsun a sanar viejas heridas

Andrés lleva su guerra contra Gabriel al límite y divide a la familia
Avance

Esta tarde, en Sueños de libertad: Andrés lleva su guerra contra Gabriel al límite y divide a la familia

Capítulo 366 de Sueños de libertad; 6 de agosto: una reacción inesperada, una traición descubierta y un amor en crisis
Resumen

Capítulo 366 de Sueños de libertad; 6 de agosto: una reacción inesperada, una traición descubierta y un amor en crisis

“Te juro que te voy a quitar la careta”: Andrés explota contra Gabriel y lo deja sin escapatoria delante de Begoña
Capítulo 366

“Te juro que te voy a quitar la careta”: Andrés explota contra Gabriel y lo deja sin escapatoria delante de Begoña

El conflicto ha estallado. Cansado de lo que considera manipulaciones y mentiras, Andrés ha enfrentado a Gabriel y Begoña ha sido testigo de todo.

La dura confesión de Teo destapa el misterio del dinero robado: Gema no puede creérselo
Capítulo 366

La dura confesión de Teo destapa el misterio del dinero robado: Gema no puede creérselo

Gema descubre que ha sido Teo quien ha estado robando en casa. Una confesión que pone en jaque su confianza.

Andrés cruza todas las líneas y se cuela en la habitación de Gabriel en busca de pruebas: “Es un manipulador”

Andrés cruza todas las líneas y se cuela en la habitación de Gabriel en busca de pruebas: “Es un manipulador”

María no logra disimularlo: su cuerpo reacciona y Luz empieza a unir algunas piezas

María no logra disimularlo: su cuerpo reacciona y Luz empieza a unir algunas piezas

“Su nobleza es lo que más resalta”: conoce a David Oramas de mano de Antonio Velázquez

De Buscando el norte a La Encrucijada: estos son algunos de los proyectos más conocidos de Antonio Velázquez

Publicidad