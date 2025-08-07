Gabriel amenaza a Cristina con culparla del escándalo empresarial: “La única que salió ganando fuiste tú”

Gabriel ha interceptado a Cristina justo antes de que se marchara, aprovechando que Remedios aún no había llegado. Aunque ella ha intentado evitar la conversación, él ha insistido en hablar.

Desde el primer momento, el tono de Gabriel ha sido claro: exigía explicaciones por haber hablado con Andrés. Cristina ha respondido con indiferencia: “No tengo por qué darte explicaciones”. Sin embargo, él no ha cedido. Está convencido de que Cristina ha aprovechado la tensión entre él y Andrés para desviar la atención de sus propios errores.

La conversación ha ido subiendo de tono hasta que Gabriel ha insinuado que todo ha sido una estrategia para beneficiarse profesionalmente tras el parón en la producción. “La única persona que salió ganando con aquello fuiste tú”, le ha soltado.

Cristina, molesta, se ha defendido: ha recordado que renunció al porcentaje de beneficios y ha zanjado la conversación con contundencia: “Todo lo que estás diciendo es mentira… y lo sabes”.