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Mejores momentos | Capítulo 8

Pilar se disculpa con Ágata: “Me has motivado y quería darte las gracias”

La médico forense reconoce haber sido muy dura con la joven y le agradece haber colaborado con ella estos meses.

Pilar se disculpa con Ágata: “Me has motivado y quería darte las gracias”

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Patri Bea
Patri Bea
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Desde que Ágata comenzó a colaborar con Lola, Pilar y la joven han protagonizado varios encuentros tensos, principalmente porque a la médico forense le daba rabia que Ágata fuese más observadora o llegase a conclusiones antes que ella.

Consciente de lo borde o seca que ha podido llegar a ser con ella, Pilar ha bajado a ver a Ágata al archivo y ha aprovechado un caso que están investigando para disculparse con ella por su comportamiento.

“Reconozco que al principio me costó un poco, pero trabajar contigo me ha venido muy bien”, ha reconocido la forense. Ágata le ha motivado y le ha ayudado a ser más observadora y meticulosa en su trabajo.

Ágata le agradece a Pilar sus palabras y le reconoce que sus informes son brillantes. Parece que con esta conversación, se abre una nueva etapa entre ellas. ¿Llegarán a ser amigas?

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Antena 3 » Series » Agata y Lola

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